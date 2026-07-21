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Bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi "3 cây" ở Hà Nội

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an xã Chương Dương (Hà Nội) bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi "3 cây" ăn tiền tại một nhà dân. Tang vật thu giữ gồm một bộ bài tú lơ khơ và 28,5 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 21/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi "3 cây" ăn tiền tại thôn Tự Nhiên 2, xã Chương Dương.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã Chương Dương tiến hành kiểm tra nhà của Đặng Hữu Đô (SN 1975) tại thôn Tự Nhiên 2.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi "3 cây", gồm: Đặng Hữu Đô (SN 1975, trú thôn Nguyễn Du, xã Thường Tín); Nguyễn Duy Nghĩa (SN 1990), Nguyễn Duy Cảnh (SN 1991), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990), cùng trú thôn Tự Nhiên 2, xã Chương Dương; và Đỗ Danh Nam (SN 1989, trú thôn Chương Dương, xã Chương Dương).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ bài tú lơ khơ 52 quân và 28,5 triệu đồng được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Hiện Công an xã Chương Dương đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Theo Danh Thiết/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/07/2026 11:24 AM (GMT+7)
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