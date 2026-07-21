Bắt giữ 6 đối tượng lừa bán phụ nữ ra nước ngoài làm vợ, giải cứu 3 nạn nhân

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt xóa thành công 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi "Mua bán người" và "Mua bán trẻ em".

Qua công tác nắm tình hình, Công an Nghệ An phát hiện tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục và Hữu Kiệm xuất hiện 2 đường dây do nhiều đối tượng tại địa phương cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài, tổ chức lừa bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ, lương cao", cam kết chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở nhằm tạo lòng tin cho những phụ nữ trẻ không có việc làm ổn định. Khi nạn nhân đồng ý xuất cảnh, chúng bán sang nước ngoài cho các gia đình có nhu cầu mua vợ. Đáng chú ý, trong số các bị hại có cả một nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25/6 đến 13/7, Công an Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Lương Thị Toàn (SN 1982, có một tiền án về tội "Mua bán người"), Lô Văn Phong (SN 1976), Xeo Thị Tiến (SN 1982), Chích Thị An (SN 1979), cùng trú xã Chiêu Lưu; Lô Văn Mày (SN 1978, trú xã Cam Phục) và Lương Thị Nhâm (SN 2002, trú xã Hữu Kiệm).

Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, nhóm này đã lừa bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng công an đã giải cứu an toàn cả 3 nạn nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an Nghệ An cũng thông báo, những ai là bị hại trong các vụ án trên liên hệ đơn vị tại số 55 Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.