Khởi tố, bắt tạm giam ông chủ Nha khoa Đại Nam Hồ Ngọc Tiên Trung

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Trong vụ án này, bị can Hồ Ngọc Tiên Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hồ Ngọc Tiên Trung. (Ảnh: CACC)

Theo Cơ quan điều tra, năm 2009, Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam (Nha Khoa Đại Nam) do Trung làm Giám đốc.

Sau đó, Trung thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa, đồng thời đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Mặc dù đứng tên nhiều pháp nhân, chủ hộ khác nhau nhưng thực tế toàn bộ hệ thống đều do Trung quản lý, điều hành nhằm phân tán doanh thu, làm giảm số thuế phải kê khai, nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tại các phòng khám, Trung bố trí 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện các kỹ thuật nha khoa.

Để thu hút khách hàng đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và chạy quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của hệ thống Công ty Đại Nam.

Đồng thời, đăng tải nội dung trên các nền tảng mạng xã hội quảng bá hệ thống là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ chuyên khoa răng hàm mặt nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp khám, điều trị cho khách hàng, cùng trang thiết bị hiện đại từ châu Âu và quy trình chuyên nghiệp.

Các website còn quảng cáo sử dụng vật liệu chính hãng có nguồn gốc từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc và các dòng răng sứ cao cấp có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời gian bảo hành dài hạn; đồng thời công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả. Qua đó tạo niềm tin để khách hàng lựa chọn dịch vụ và thanh toán.

Tại các phòng khám, Trung bố trí từ 1 đến 3 lễ tân làm nhiệm vụ đón tiếp, chăm sóc khách hàng và thu ngân. Khi khách hàng đến khám, lễ tân hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn chụp X-quang, giới thiệu bác sĩ, nha sĩ. Sau khi có chỉ định làm răng sứ, lễ tân, nhân viên tư vấn và nha sĩ căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để giới thiệu, so sánh về xuất xứ, chất lượng, độ bền, tính thẩm mỹ và thời hạn bảo hành; mời chào, thuyết phục khách hàng lựa chọn các dòng răng sứ cao cấp có xuất xứ từ Đức, Mỹ, Nhật Bản.

Trên thực tế, Trung chỉ đạo nhân viên sử dụng phôi sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, giá trị thấp hơn để chế tác răng. Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên các loại răng sứ cao cấp mà khách hàng đã đăng ký, khiến khách hàng tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn, qua đó chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định, từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng.

Riêng số tiền bị cho là chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ, trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026, tạm tính hơn 121 tỷ đồng.