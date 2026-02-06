Hai kẻ cướp ngân hàng giả làm người dân tộc thiểu số gùi tiền trong hành trình tẩu thoát

Tại buổi họp báo do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức vào ngày 6/2, Công an tỉnh đã trình chiếu phóng sự phản ánh hành trình 18 ngày liên tiếp xuyên đêm phá án, quá trình bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng xảy ra ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương, mặc dù các đối tượng có sự chuẩn bị đối phó hết sức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội nhưng không thể qua mắt được cơ quan công an.

Cơ quan Công an đã bắt giữ cả hai đối tượng trong vụ cướp ngân hàng táo tợn này, gồm: Phạm Anh Tài (biệt danh là Tài đen, SN 1990) khi đối tượng đang ẩn nấp tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Lê Văn Ân, (SN 1993), cùng trú tại xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Súng mà hai đối tượng sử dụng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum (cũ) đi địa bàn TP. Pleiku (cũ) để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát. Để qua mặt lực lượng công an, cả hai chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Đặc biệt, sau khi gây án vào khoảng 15h30 ngày 19/1, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm. Cả hai còn chôn xe máy nhãn hiệu exciter, màu vàng đen, biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12 rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước tại rừng thông vắng vẻ thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Xong công đoạn này, Tài đen và Ân bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, sau đó điều khiển xe máy đến khu vực Biển Hồ (địa phận xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai; cách khu vực đào hố chôn xe máy ở rừng thông khoảng 13km), vứt toàn bộ xuống nước để phi tang.

Hai đối tượng chôn xe máy để xoá dấu vết.

Tài đen (bên trái) và Ân thời điểm bị bắt giữ.

Cả hai tiếp tục trốn vào TP. Hồ Chí Minh tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng Tài đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan công an đã thu giữ 5 khẩu súng, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 937 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án mà đối tượng cất giấu ở nhiều nơi.

Một số hình ảnh về quá trình bắt giữ hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong vụ cướp ngân hàng.

Theo cơ quan công an, Phạm Anh Tài là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã về hành vi sử dụng súng AK gây án "Giết người" vào năm 2018. Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng.

Buổi họp báo cũng đã công bố thư khen và Quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho Ban Chuyên án.