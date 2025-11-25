Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong ven Quốc lộ 1

Sáng 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang vào khuya ngày 24/11.

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24/11, do mâu thuẫn, anh Đ.Đ.T (SN 1995) bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Nạn nhân cố gắng bước đi vài bước rồi gục xuống nền đường ven Quốc lộ 1.

Người dân nghe tiếng ồn ào chạy ra xem thì phát hiện anh T. đã nằm bất động, còn nghi can vẫn đứng tại hiện trường, trên tay cầm dao.

Qua kiểm tra, nạn nhân T. đã tử vong. Công an xã Tuyên Quang lập tức phong tỏa khu vực. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 con dao. Xe máy biển số 86B4-538.38 dựng tại hiện trường có liên quan đến vụ án.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về trạm y tế xã để khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Hung thủ đã tới Cơ quan Công an đầu thú sau khi gây án.