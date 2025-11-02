Án mạng rúng động ở Đắk Lắk, nghi phạm tự tử cách hiện trường khoảng 400 mét

Sáng 2-11, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ án khiến 2 cha con tử vong.

Nghi án con đâm cha tử vong rồi treo cổ tự tử

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-11, người dân phát hiện ông Trương Công G. (50 tuổi, ngụ xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk) có nhiều vết thương trên người, cạnh đó có 1 con dao dính máu.

Ngay lập tức, người dân đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Giang có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, đối tượng tình nghi gây án là Trương Công T. (29 tuổi, con trai ông G.). Con dao làm hung khí gây án là của gia đình nạn nhân.

Thời điểm phát hiện vụ việc, T. không có mặt ở nhà.

Đến sáng nay (2-11), lực lượng công an phát hiện T. tử vong trong tư thế treo cổ ở rẫy của gia đình, cách nhà khoảng 400m.