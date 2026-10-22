Dắt xe hết xăng va chạm với người đi bộ, nhóm nam nữ hỗn chiến trên phố Kim Mã

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thế Tài (SN 1990, ở Ba Đình, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cùng vụ án, các bị can Nguyễn Hoàng Giáng Hương (SN 1999, ở Gia Lâm, Hà Nội) và Lê Quang Minh (SN 2004, ở Kim Long, Huế) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 00h45 ngày 3/11/2025, Nguyễn Thế Tài đẩy xe máy hết xăng trên phố Kim Mã để về nhà nhưng xảy ra va quệt với Nguyễn Hoàng Giáng Hương và Lê Quang Minh – khi đó đang đi bộ qua đường.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã, chửi nhau. Hương và Minh lao vào đánh Tài. Trong lúc xô xát, Minh và Tài ôm ghì, đấm nhau rồi di chuyển ra khu vực giữa đường Kim Mã.

Tiếp đến, Tài chạy sang bên kia đường, lấy tại hàng bánh cuốn trên vỉa hè một con dao còn Minh và Hương quay lại quán nước của gia đình vợ Minh gần đó, cầm một ống nước kim loại cùng một điếu cày. Hai bên đứng đối diện trên vỉa hè, ở giữa là phố Kim Mã.

Thấy Minh và Hương cầm hung khí đứng chờ, Tài không đi sang mà về quán bún của gia đình, lấy thêm một con dao khác rồi quay lại.

Trong lúc Tài đi lấy thêm dao, Minh để điếu cày lại quán, đồng thời giằng lấy đoạn ống nước bằng kim loại Hương đang cầm và vứt đi.

Hỗn chiến sau đó tiếp tục với việc Tài quay lại, mỗi tay cầm một dao, chém về phía Minh. Phần mình, Minh nhặt lại điếu cày, phản công còn Hương đi lấy một kéo kim loại, khua về phía Tài nhằm giải vây cho Minh.

Sau đó, Minh bỏ chạy về nhà còn Tài đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc khiến Minh “dính” 4 vết thương, chịu tổn hại 9% sức khỏe.