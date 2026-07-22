Vén màn bí ẩn về chiếc xe máy từ vụ va chạm giao thông

Theo đó, khoảng 13h10 ngày 19-7-2026, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Trịnh Quốc Tuấn làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển thì nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội về vụ va chạm giao thông giữa một xe ô tô và một xe máy xảy ra trước số 120 Khuất Duy Tiến.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác đã phân công Thiếu tá Đỗ Trường Giang trực tiếp đến hiện trường tổ chức giải quyết vụ việc.

Sau khi va chạm với một chiếc ô tô, "chủ xe" bị lộ hành vi trộm cắp xe máy

Qua xác minh ban đầu, vụ va chạm liên quan đến xe ô tô VinFast VF5 biển kiểm soát 18H-059.xx do anh Đỗ Thành L. (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển và xe mô tô Honda Vision không gắn biển kiểm soát do Đỗ Huy Lâm (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Trong quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện bên trong cốp xe máy của Lâm có một biển kiểm soát mang số 29H2-233.25. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành đấu tranh, làm rõ. Tại chỗ, Đỗ Huy Lâm khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng cùng ngày.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đưa đối tượng cùng tang vật về Công an phường Thanh Xuân (Hà Nội) để tiếp tục xác minh, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác định chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy, đồng thời làm rõ địa điểm xảy ra vụ trộm cắp thuộc địa bàn phường Định Công. Ngay trong chiều 19-7, Công an phường Thanh Xuân đã mời chủ phương tiện đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an phường Thanh Xuân đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời làm thủ tục bàn giao phương tiện cho bị hại.

Thông qua vụ việc, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ tài sản, sử dụng các biện pháp chống trộm phù hợp và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.