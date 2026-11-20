Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) hôm nay cho biết đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Tài, 36 tuổi; Lê Văn Ân, 35 tuổi cùng 12 người về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

Hành vi của 14 bị can được xác định liên quan 9 vụ trọng án tại Quảng Ngãi và Gia Lai; trong đó có 3 vụ giết người khiến 4 người chết, 6 vụ từng phải tạm đình chỉ điều tra do không xác định được bị can.

C02 đánh giá Tài "Đen" là tội phạm nguy hiểm, có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh, liên tiếp gây án từ khi chưa thành niên.

Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài dùng dao bấm đâm bị thương một người, bị phạt 2 năm tù. Chấp hành án xong, Tài cùng đồng bọn tiếp tục dùng dao rựa và các hung khí nguy hiểm, gây ra 5 vụ Cố ý gây thương tích tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ).

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù, Tài trở về địa phương, tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn phạm tội.

Ba vụ giết người, 4 người chết

Ngày 5/8/2018, do mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng vào TP Kon Tum làm ăn, Tài cùng đàn em dùng hai khẩu súng AK bắn và dao đâm đối thủ tại Bar Window, số 604 Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ án khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Sau đó, nhóm Tài tiếp tục đến 3 địa điểm là nơi ở của nhóm người Hải Phòng, dùng súng AK nổ súng, đập phá tài sản. Tại vụ này, Tài bị công an phát lệnh truy nã về tội Giết người.

Trong thời gian lẩn trốn, Tài tiếp tục bị cáo buộc gây ra hai vụ giết người. Cụ thể, tháng 5/2022, khi đang ngồi nói chuyện với bạn, Tài gặp hai người đi taxi dừng bên đường để đi vệ sinh. Khi lời qua tiếng lại, Tài lập tức dùng dao đâm chết một người, làm người còn lại bị thương nặng.

Một tháng sau, với mục đích bảo kê và tổ chức sới bạc lấy tiền tiêu xài, Tài, Ân cùng đàn em chuẩn bị mã tấu, chai thủy tinh đựng xăng quấn giẻ, một khẩu súng CZ có 5 viên đạn. Cả nhóm sau đó xông vào sới bạc ở số 183 Nguyễn Thiện Thuật, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi để gây án, làm chết một người.

Hai vụ giết này khi đó đều không xác định được thủ phạm khiến Công an tỉnh Kon Tum (cũ) phải tạm đình chỉ điều tra.

Công an dẫn giải Tài "Đen" đi thực nghiệm điều tra. Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Trốn truy nã, tiếp tục cướp ngân hàng

Cuối năm 2023, Tài mua súng, đạn, cất giấu tại nơi lẩn trốn ở thôn 2, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 10/2025, Tài gọi Ân đến cùng lên kế hoạch cướp ngân hàng. Sau nhiều ngày chở nhau khảo sát địa hình, chúng chọn phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai làm mục tiêu. Chiều 19/1, Tài và Ân cầm súng K59, K54 uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp hơn 1,85 tỷ đồng. Tối 4/2 và chiều 5/2, cả hai lần lượt bị bắt.

Tài sau đó giao nộp 4 khẩu súng quân dụng gồm hai khẩu K54, một khẩu K59, một súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn. Tất cả đều đã lên nòng.

Cuối tháng 5 vừa qua, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Tài tổng cộng 30 năm tù, Ân 26 năm tù về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Khi mở rộng điều tra vụ cướp ngân hàng này, C02 xác định Tài và đồng phạm đã gây ra 9 vụ trọng án đề cập ở trên và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho nhập thành một vụ án để điều tra triệt để.

Tài "Đen" chỉ điểm một vụ giết người. Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự