Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 người gồm: Trần Bùi Gia Huy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Thanh và Trần Quốc Khánh (cùng SN 2008, trú tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 thanh niên bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tối 17/10, Trần Văn Thanh nhắn tin qua mạng xã hội rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy trên các tuyến đường ở phường Đông Hải và phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hoà).

Tới 0h20 ngày 18/10, nhóm của Trần Văn Thanh nhập đoàn với một nhóm khác, cùng lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bóp còi, la hét tại đường 16/4 và khu vực Quảng trường 16/4. Hành vi này sau đó được quay lại, đăng tải lên mạng xã hội TikTok. Sau đó, một nhóm hơn 30 thanh niên khác kéo đến tham gia, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định hơn 60 thanh thiếu niên có hành vi đua xe, gây rối và cổ vũ đua xe trái phép.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các xã, phường liên quan tổ chức cho các thanh thiếu niên tham gia đua xe, gây rối và cổ vũ đua xe đến dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, nhằm giúp các em nhận thức rõ sai phạm, trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.