Khởi tố đối tượng đi ngược chiều gây va chạm giao thông rồi đánh tài xế

Ngày 17/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1994, ngụ phường Bến Tre) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bình là đối tượng đã dùng vũ lực đánh người sau khi xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn phường An Hội.

Bình chửi bới, lớn tiếng gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông.

Theo kết quả điều tra, sáng 14/10, ông T.M.Đ. (SN 1978, ngụ phường Bến Tre) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường 30 tháng 4, hướng từ Công viên Đồng Khởi đến chợ Bến Tre thì xảy ra va chạm với xe mô tô do Bình điều khiển đi ngược chiều.

Sau khi va chạm, hai bên xảy ra cự cãi, Bình dùng tay bóp cổ và đánh ông Đ. nhiều cái vào đầu và mặt, khiến nạn nhân bị choáng và được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội đã khẩn trương vào cuộc, mời đối tượng và những người liên quan làm việc, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua xác minh, Bình điều khiển xe mô tô đi ngược chiều vào đoạn đường một chiều, gây va chạm giao thông nhưng lại có hành vi chửi bới, đánh nạn nhân.

Người dân đã can ngăn nhưng Bình tiếp tục chửi bới, lớn tiếng gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại hiện trường có nhiều người tập trung đứng xem; người đi đường quay video, chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.