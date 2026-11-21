Chiều 21/11, lãnh đạo UBND xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai 2 tuổi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7giờ ngày 20/11, cháu Q. được mẹ là bà C.T.N. đưa đến nhóm lớp mầm non Hoa Nắng, tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cơ sở này do bà N.T.H. (SN 1990, trú tại thôn Mỹ Lệ Tây) làm chủ.

Nhóm trẻ tư thục Hoa Nắng tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nơi xảy ra vụ việc bé trai 2 tuổi bất tỉnh và tử vong sau đó. Ảnh: MC.

Sau khi cháu Q. đến lớp, việc trông nom, chăm sóc được giao cho hai người giữ trẻ là cô N. (SN 2000, trú thôn Phước Thành Đông, xã Tây Hòa) và cô N.T.T.N. (SN 1991, trú thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa).

Đến khoảng 14giờ cùng ngày, người giữ trẻ phát hiện cháu Q. trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể có dấu hiệu tím tái nên hô hoán người xung quanh hỗ trợ sơ cứu.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 15h cùng ngày, cháu Q. tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Tây Hòa khẩn trương xác minh, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin có liên quan để điều tra nguyên nhân.