Sau va chạm giao thông ở Hưng Yên, 1 người đàn ông nổ súng rồi bỏ trốn

Ngày 18/4, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên vừa qua đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu sử dụng trái phép vũ khí xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 7/4/2026, Công an xã Nghĩa Trụ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Kinh Đô 1, của khu đô thị tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua quá trình xác định, va chạm xảy ra giữa xe ô tô biển kiểm soát 30B-220.65 và xe mô tô biển kiểm soát 21E1-342.40 do anh Trần Bảo Vũ (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Lào Cai) điều khiển. Hậu quả, anh Vũ bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng; xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông. Ảnh: CA Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trụ đã khẩn trương tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin ban đầu. Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an nhận định đối tượng sử dụng súng là người nước ngoài, có dấu hiệu manh động, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua điều tra ban đầu xác định, sau khi xảy ra va chạm giao thông, một người đàn ông (quốc tịch Trung Quốc) đã sử dụng súng ngắn bắn 1 phát từ trong xe ô tô ra ngoài.

Theo lời khai của nhân chứng, đối tượng có biểu hiện kích động, cầm súng và thao tác lên đạn trong xe; khi có người tiếp cận đã xảy ra tiếng nổ nhưng không gây thiệt hại về người.

Sau đó, đối tượng cùng một người phụ nữ nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ đạn tại khu vực xảy ra vụ việc và đã trưng cầu giám định theo quy định.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng YU HAIYANG (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc). Ảnh: CA Hưng Yên

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng.

Qua trích xuất camera, xác minh phương tiện liên quan, lực lượng công an xác định xe ô tô trên thuộc quyền sử dụng của Nguyễn Thị N (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Hưng Yên), có chồng là YU HAIYANG (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mặc dù đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện và che giấu hành tung, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 8/4/2026, lực lượng công an đã xác định và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An dừng phương tiện, đưa các đối tượng về làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định YU HAIYANG đã sử dụng súng ngắn bắn 1 phát trong quá trình xảy ra va chạm giao thông, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong quá trình trốn chạy, đối tượng đã vứt khẩu súng xuống sông Hồng, khu vực bến phà Bình Minh, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên nhằm phi tang tang vật.

Vụ việc đã được Công an xã Nghĩa Trụ hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.