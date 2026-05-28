Nhóm đối tượng lập tài khoản 'Huấn Hoa Hồng' để lừa đảo vay tiền

Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Duy Khánh (SN 1997, ở xã Hòa Xá, Hà Nội) và 19 bị cáo khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người", "Đánh bạc", "Rửa tiền", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, năm 2021, Khánh cùng đồng bọn biết đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nhóm người thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay, nên cùng trao đổi về việc sẽ giả danh những người nổi tiếng để cho vay tiền trên mạng xã hội, sau đó sẽ yêu cầu người vay phải nộp tiền chuyển tiền đặt cọc khoản vay, nộp phí bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, các bị cáo thấy anh "Huấn hoa hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh về của cải vật chất nên nảy sinh ý định giả danh "Huấn Hoa Hồng" để lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền không cần thế chấp trên mạng xã hội rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, chứng minh tài chính… để chiếm đoạt.

Các bị cáo sau đó đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả danh "Huấn Hoa Hồng" hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động trong một thời gian dài và có nhiều tương tác, tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại sim rác để đăng bài, chạy quảng cáo "Hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30.000.000 đồng – 500.000.000 đồng,".

Quá trình điều tra xác định, người dùng mạng xã hội Facebook sẽ thấy các quảng cáo trên và kết bạn qua Zalo. Khi có khách đặt vấn đề vay tiền các đối tượng sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền theo 3 bước.

Cụ thể, khi có khách nhắn tin qua Zalo hỏi vay tiền, nhóm bị cáo sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của "Huấn hoa hồng" hoặc trực tiếp nhận mình là "Huấn hoa hồng", hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8%/ tháng, đề nghị khách gửi thông tin cá nhân để kiểm tra xem có đủ điều kiện vay tiền hay không.

Khách hàng sau đó sẽ được thông báo đủ điều kiện để vay nhưng cần chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng tuỳ theo số tiền muốn vay. Sau khi đặt cọc, khách được nhận hình ảnh có nội dung "xác nhận duyệt khoản vay" của Ngân hàng do các đối tượng tự chỉnh sửa.

Các bị cáo đề nghị khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay, từ 2 đến 10 triệu đồng, tuỳ vào số tiền khách muốn vay.

Cuối cùng, sau khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các đối tượng sẽ đề nghị khách chuyển tiền để kích hoạt tiền giải ngân để được vay tiền, từ 2 đến 6 triệu đồng.

Lúc này, nếu khách đồng ý thì sau khi khách chuyển tiền các đối tượng sẽ hẹn khách ngày hôm sau sẽ được giải ngân. Nếu khách hàng không nghi ngờ, các đối tượng tiếp tục lấy nhiều lý do về việc chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập để tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền. Đến khi khách hàng phát hiện bị lừa tiền, nhóm bị cáo cắt liên lạc, chặn tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội để nhận tiền rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để rút tiền. Đặc biết, các đối tượng còn lên mạng xã hội đặt mua các tài khoản ngân hàng có tên không dấu là "Bui Xuan Huan", để cung cấp cho khách vay chuyển tiền.

Nếu có khách hàng nghi ngờ và yêu cầu gọi video call, các bị cáo tìm một đoạn video của "Huấn hoa hồng" để mở lên, tắt hết tiếng video đi để phát cho họ xem. Các đối tượng chỉ mở video call với khách khoảng vài giây là tắt đi để tránh việc bị phát hiện.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo lừa đảo của nhiều người, trong đó Nguyễn Duy Khánh tham gia nhiều vụ nhất còn bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996) chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền 154 triệu đồng; Trần Nam Anh (SN 1995) chiếm đoạt ít nhất là hơn 7,1 triệu đồng.

Bị cáo Khánh cùng đồng phạm còn có hành vi mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Một số bị cáo khác dùng tiền lừa đảo được để đánh bạc.

Ngoài ra, nhóm bị cáo Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Trương Văn Nhất còn bị cáo buộc thực hiện 11 lần mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỷ đồng.