Cô gái chết thương tâm dưới lưỡi dao của kẻ ghen tuông

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 10/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ Công an xã Xuân Quế với nội dung tại nhà bà Nguyễn Thị Chấp (địa chỉ ấp 61, xã Xuân Quế, Đồng Nai) xảy ra một vụ án mạng vì ghen tuông.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, thường trú tại phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), bị Đặng Thành Giang dùng dao đâm tử vong.

Sau khi gây án, Giang đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng và cổ mình để tự tử nhưng không thành. Ngay sau đó, Giang được Công an xã Xuân Quế đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chị Hạnh và Đặng Thành Giang có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ năm 2023 tại TPHCM. Trong quá trình chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chị Hạnh đã bỏ về nhà bà ngoại tại xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai.

Đặng Thành Giang bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Giang đã nhiều lần liên lạc với chị Hạnh để hàn gắn nhưng không được. Do ghen tuông nên khoảng 13h ngày 10/12, Giang điều khiển xe máy điện đến nhà bà Chấp tìm chị Hạnh.

Trong lúc nói chuyện, hai bên không giải quyết được mâu thuẫn, Giang đã dùng dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp khiến chị Hạnh tử vong tại chỗ. Sau đó, Giang dùng dao tự sát nhưng được phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can Đặng Thành Giang để tạm giam về tội "Giết người", quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.