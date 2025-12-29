Xô xát tại bến xe Giáp Bát, một thanh niên bị đâm liên tiếp nhiều nhát

Ngày 29/12, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết đã bắt giữ một đối tượng để điều tra vụ xô xát xảy ra tại bến xe Giáp Bát.

Theo nội dung từ camera ghi lại, khoảng đêm 28/12, tại khu vực trạm sạc xe điện bên trong bến xe Giáp Bát, một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người, dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Nạn nhân bị nhiều người khống chế, dùng hung khí đâm vào người. Ảnh: Chụp từ clip.

Hình ảnh cho thấy, trong lúc xô xát, nam thanh niên tỏ ra hoảng loạn và tìm cách rời khỏi hiện trường nhưng bị một người đàn ông lao tới giữ chặt. Cùng lúc, một đối tượng khác kéo áo, giữ tay khiến nạn nhân không thể bỏ chạy.

Trong quá trình giằng co, nạn nhân ngã xuống nền đất. Khi chưa kịp đứng dậy, một đối tượng tiếp cận và dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người.

Sau sự việc, nạn nhân nằm gục tại chỗ, được người dân hỗ trợ sơ cứu và báo cơ quan chức năng.

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ câu nói chê bai "đồ nhà quê", song nội dung này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.