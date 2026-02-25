Nam thanh niên ở Đà Nẵng cưỡng dâm người yêu cũ bằng clip quay lén

Ngày 25-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu Cơ quan CSĐT Công an TP ra quyết định tạm giữ hình sự N.V.N (SN 2006; trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cưỡng dâm".

N.V.N tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào lúc 14 giờ 45 phút chiều 24-2, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Điện Bàn kiểm tra phòng 2xx, nhà nghỉ N. thuộc phường Điện Bàn thì phát hiện, bắt quả tang N. đang thực hiện hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị L.T.X (SN 2007, trú phường Điện Bàn).

Qua đấu tranh ban đầu, N. khai nhận cuối năm 2023, giữa đối tượng và chị L.T.X có quan hệ tình cảm, nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. N. đã lén quay lại các video nhạy cảm trong quá trình quan hệ.

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2-2026 đến nay, nhằm mục đích tiếp tục quan hệ tình dục, đối tượng nhiều lần đe dọa sẽ đăng tải các video lên mạng xã hội, gửi cho gia đình nạn nhân nếu không đồng ý gặp mặt.

Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân và gia đình, chị L.T.X buộc phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của N.V.N.

Bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm, N.V.N đã 2 lần ép buộc chị L.T.X quan hệ tình dục trái ý muốn.

Đến chiều 24-2, khi đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng ép tại nhà nghỉ N. thì bị Cơ quan Công an phường Điện Bàn phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Tang vật tạm giữ gồm 1 điện thoại di động của N.V.N (nghi dùng để lưu giữ các video nhạy cảm) cùng một số vật chứng liên quan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.