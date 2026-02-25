Vụ ô tô bị chặn trước sau trong ngõ mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để xử lý

Trước đó, vào mùng 2 Tết (18/2), tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ việc “va chạm lời qua tiếng lại” giữa hai chủ phương tiện do tranh chấp liên quan đến việc đỗ xe trong ngõ nhỏ, gây cản trở giao thông.

Theo thông tin được anh Phạm Anh T. chia sẻ trên trang cá nhân, khoảng trưa 18/2, anh điều khiển xe Hyundai Creta đến nhà ông bà ngoại. Khi di chuyển đến trước NS 10, ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, anh phát hiện một xe ô tô màu trắng mang BKS: 38A-612.xx đỗ giữa lối đi, chắn ngang con ngõ hẹp khiến xe anh không thể tiếp tục di chuyển.

Tài xế còn dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe của người đi chúc Tết. Ảnh: CTV

Anh T. cho biết đã bấm còi nhiều lần nhưng không thấy chủ phương tiện xuất hiện. Trên xe cũng không để lại số điện thoại liên hệ. Một thời lúc sau, vợ chồng chủ xe từ trong nhà người thân bước ra. Khi anh T. đề nghị di chuyển xe để mình đi qua, người đàn ông tên N.V.L. (trú tại phường Trần Phú) được cho là chủ chiếc ô tô màu trắng đã phản ứng gay gắt, cho rằng “đỗ cả ngày ở đây cũng được”.

Theo phản ánh, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, ông L. rời hiện trường. Khoảng 5-7 phút sau, người này điều khiển thêm một chiếc Ford Everest đến đỗ phía sau xe của anh T., tạo thế “khóa đuôi”, khiến phương tiện của anh T. bị kẹp chặt giữa hai xe và không thể di chuyển.

Trước tình huống trên, anh T. đã trình báo Công an phường Trần Phú. Khi lực lượng công an có mặt, gọi điện mời ông L. ra giải quyết, người này không hợp tác, buộc cán bộ phải đến tận nhà mời làm việc. Sau đó, ông L. di chuyển chiếc Ford Everest khỏi vị trí chắn phía sau với lý do “anh em công an nhờ”.

Cơ quan công an cũng đã mời Vợ chồng anh N.V.L. lên làm việc. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, đối với chiếc Toyota Yaris đỗ chắn phía trước, dù được nhắc nhở và vận động, ông L. vẫn không đồng ý di chuyển, với lý do “mất chìa khóa”. Theo phản ánh của anh T., người này còn có phát ngôn thách thức, cho rằng “phạt 100 triệu cũng được”, rồi rời khỏi hiện trường, để lại chiếc xe chắn giữa ngõ.

Sự việc khiến giao thông trong ngõ bị ảnh hưởng, gây bức xúc cho người dân xung quanh. Do tính chất căng thẳng, vụ việc không còn đơn thuần là tranh chấp dân sự mà buộc lực lượng chức năng phải vào cuộc xử lý.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Trần Phú xác nhận sáng 18/2, tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh xảy ra cãi cọ giữa anh P.T.A và anh N.V.L do mâu thuẫn trong việc đỗ xe gây cản trở giao thông.

Ngày 19/2, Công an phường đã mời anh N.V.L và chị Đ.T.H (đồng sở hữu xe ô tô biển kiểm soát 38A-612.xx) đến trụ sở làm việc. Tại đây, hai người đã thừa nhận hành vi đỗ xe gây cản trở là sai và thiếu ý thức khi tham gia giao thông.