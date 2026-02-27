Vụ con trâu gây án rồi "vượt biên", có làm thay đổi trách nhiệm?

Như đã thông tin, con trâu đực rượt đuổi rồi húc 2 người bị thương ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã "vượt biên" sang Lào sau khi "gây án".

Sau khi húc người, con trâu này chạy vào các khu vườn của người dân gần đó. Ảnh: Chiến Trung

Trước đó, chiều 24-2, một con trâu chạy trên Quốc lộ 9 rồi vào khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu. Sau đó, con trâu đã rượt đuổi, húc trúng 2 người dân, khiến họ bị thương phải đến cơ sở y tế điều trị. Đến nay sức khỏe cả 2 đã ổn định.

Bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc con trâu đã "vượt biên" liệu có thay đổi trách nhiệm của chủ trâu?

Bình luận về sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết dù trâu đã "vượt biên", nhưng theo Điều 603 Bộ Luật Dân sự 2015, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Bởi người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Do đó, nếu cơ quan chức năng xác định được chủ con trâu thì người này phải bồi thường thiệt hại cho 2 nạn nhân, bao gồm chi phí điều trị, thu nhập bị mất và tổn thất tinh thần. Nếu con trâu đang do người khác quản lý thì người đó cũng có thể phải chịu trách nhiệm.

Việc con trâu đã chạy sang nước Lào không làm thay đổi nghĩa vụ bồi thường, bởi thiệt hại xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Vấn đề cốt lõi vẫn là xác định đúng chủ sở hữu hoặc người quản lý để yêu cầu thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật.