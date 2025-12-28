Hành trình truy vết kẻ mang lệnh truy nã suốt 38 năm

Chứng kiến cái níu tay của người vợ và giọt nước mắt của những đứa trẻ, các chiến sĩ làm nhiệm vụ khôn khéo xử lý tình huống người đàn ông bị truy nã. Các anh chỉ khẽ thông báo: “Mời anh lên trụ sở công an để xác minh một số vấn đề”.

Trần Thanh Bình và lệnh truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội

Lần theo bóng chim, tăm cá

Theo quy luật thông thường, những kẻ mang lệnh truy nã sẽ tìm mọi cách để trốn tránh cơ quan chức năng. Họ có thể thay đổi nhân thân, thậm chí có người còn thay đổi cả hình dáng bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Vì thế cuộc truy tìm những kẻ trốn lệnh truy nã bao giờ cũng là cuộc chiến gian nan.

Trung tá Vũ Quang Nam - Trưởng Công an xã Hoài Đức cho biết, kể từ thời điểm chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1-7-2025, đơn vị luôn đau đáu với nhiệm vụ thanh lọc đối tượng truy nã, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Ngay sau khi nhận được kế hoạch CATP giao về bắt, thanh loại các đối tượng truy nã, Công an xã Hoài Đức đã xác định tập trung lực lượng để hoàn thành. Đơn vị đã giao Tổ Phòng chống tội phạm rà soát các đối tượng truy nã của CATP Hà Nội nói chung, Công an xã Hoài Đức và các địa bàn lân cận nói riêng.

Qua tra cứu, Công an xã Hoài Đức phát hiện Trần Thanh Bình (SN 1967, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (cũ) có lệnh truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng từ năm 1987 về tội giết người. Tuy nhiên do công tác lưu trữ hồ sơ, ngoài tờ lệnh truy nã từ 38 năm trước thì cơ quan điều tra không có thêm bất cứ tài liệu gì về người đàn ông này. “Tổ Phòng chống tội phạm qua điều tra đã xác định một người tên Trần Thanh Bình hiện đang sinh sống ở Đắk Lắk. Đối tượng này tuy không có năm sinh, quê quán như lệnh truy nã nhưng lại có nhiều điểm trùng khớp khá nghi vấn” - Trung tá Lê Đức Hùng, Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Hoài Đức thông tin.

Việc xác minh thông tin về Trần Thanh Bình không hề dễ dàng, tổ công tác Công an xã Hoài Đức đã nhiều lần đến địa bàn xã Cư Pơng (tỉnh Đắc Lắk) để xác minh nhưng đều về tay trắng. Theo lực lượng công an cơ sở, ở buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng có đối tượng Trần Thanh Bình đang sinh sống cùng vợ và 2 con. Tuy nhiên, người đàn ông này sống khép kín, không giao du với hàng xóm, khu vực nơi gia đình sinh sống khá vắng vẻ nên gần như không thu thập được thông tin về đối tượng. Theo thông tin trên hồ sơ căn cước của Bình, anh ta sinh năm 1964, trú tại Thanh Trì, Hà Nội. “Trên lệnh truy nã không có ảnh đối tượng, nhân thân không trùng khớp, hồ sơ thì không có, nhiều lúc chúng tôi nghĩ việc tìm Trần Thanh Bình chả khác gì mò kim đáy bể. Nhưng nhiệm vụ đã nhận thì phải hoàn thành” - Trung tá Lê Đức Hùng chia sẻ.

Cú “đánh cược” táo bạo

Không có hồ sơ, các chiến sĩ không biết liệu Trần Thanh Bình - người đàn ông đang là trụ cột của một gia đình hạnh phúc kia - có phải là kẻ giết người 38 năm trước? Những ngày đầu tháng 10-2025, Công an xã Hoài Đức quyết định “đánh cược” một phen. Tổ công tác lên đường đến buôn Ea Tuk. Ngôi nhà của Bình nằm giữa những đồi cà phê như nhiều ngôi nhà khác ở đây. “Khi tổ công tác của Công an xã Hoài Đức cùng công an địa phương đến, vợ và 2 con của Bình tỏ ra rất ngạc nhiên, còn Bình thì thoáng giật mình khi biết chúng tôi ở Hà Nội vào. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh” - Trung tá Trần Văn Đức, cán bộ Công an xã Hoài Đức nhớ lại.

Không nhắc một câu nào về vụ việc của 38 năm trước, tổ công tác đề nghị Trần Thanh Bình về trụ sở công an làm việc do nghi vấn anh ta liên quan đến đường dây lừa đảo trên không gian mạng. Nước mắt người vợ bắt đầu tuôn rơi. Cũng dễ hiểu vì anh ta là trụ cột của gia đình. Hai người con của Bình đều đã lớn cứ níu tay tổ công tác xin đừng đưa bố đi. “Chúng tôi đành nói chúng tôi chỉ xác minh thông tin, Bình sẽ được trở về gia đình ngay nếu không liên quan” - Trung tá Lê Đức Hùng kể lại.

Kết hợp với việc đưa Bình về trụ sở Công an xã Cư Pơng, hồ sơ căn cước công dân của anh ta cũng được chuyển gấp về Đội Tàng thư căn cước của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (CATP Hà Nội) để tiến hành so sánh, đối chiếu. “Nếu vân tay không trùng khớp nghĩa là công sức của những ngày qua đều đổ sông, đổ biển. Bình dường như biết chúng tôi chưa chắc chắn nên khi hỏi về vụ việc xảy ra vào năm 1987, anh ta chỉ im lặng. Cả đêm ấy chúng tôi không ngủ, những phút giây chậm chạp trôi qua, nhưng với các đồng đội của chúng tôi ở Hà Nội thì đây là một cuộc đua thần tốc” - Trung tá Trần Văn Đức kể lại.

Sáng hôm sau, khi nhận kết quả đối chiếu đường vân tay là trùng khớp, qua đó khẳng định người đàn ông đang cư trú tại Đắk Lắk chính là người có lệnh truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng từ năm 1987. Biết không còn cơ hội chạy trốn, Trần Thanh Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cuộc trở về khó khăn

Bình khai không nhớ mốc thời gian do sự việc xảy ra quá lâu, tại một quán nước ở gần nhà, Bình bị một người đàn ông tên Q cùng 2 người em ruột của ông này đánh gây thương tích. Sau khi về nhà, Bình vẫn bức xúc về việc bị anh em ông Q đánh nên vào khoảng 20h cùng ngày, khi gặp ông Q trên đường gần nhà, Bình đã rút một thanh sắt ở tường rào tấn công đối phương. Thời điểm xảy ra vụ việc, do có nhiều người chạy ra xem nên Bình bỏ chạy rồi trốn vào khu vực tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Ông Q sau khi bị đánh đã được đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau tử vong. Ngày 24-11-1987, Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình về tội giết người. Do Bình bỏ trốn nên ngày 25-11-1987, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã.

Biết mình bị trùy lùng, để tránh bị phát hiện, năm 2005, Trần Thanh Bình đã kết hôn với một người phụ nữ ở Đắk Lắk. Quá trình sinh sống tại đây, Bình đã “tự sửa” thông tin cá nhân bằng cách khai tăng thêm 3 tuổi so với tuổi thật và tự tạo cho mình một hoàn cảnh gia đình khác để trốn tránh pháp luật.

Sau khi thừa nhận hành vi giết người, tâm lý Trần Thanh Bình tỏ ra bất ổn. Tổ công tác phải đặt gấp vé máy bay đi chuyến sớm nhất để di lý Bình về Hà Nội. “Chúng tôi quyết định không còng tay anh ta từ thời điểm rời nhà tới sân bay. Hơn một lần anh ta suy sụp tâm lý, có ý định tìm đến cái chết. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi muốn đưa Bình về Hà Nội một cách khoan dung nhất” - Trung tá Lê Đức Hùng chia sẻ. Với sự giúp đỡ của an ninh hàng không, tổ công tác cùng bị can Trần Thanh Bình được “ưu ái” một chỗ ngồi riêng ở cuối máy bay. Anh ta chia sẻ, đây là lần đầu được đi máy bay nhưng không nghĩ lại trong hoàn cảnh này.

Khi về đến trụ sở Công an xã Hoài Đức, những lời tâm sự của Trung tá Lê Đức Hùng, Trung tá Trần Văn Đức đã khiến người đàn ông ấy thức tỉnh. Anh ta nhận ra mình đã sai vì trong phút nóng giận (Bình có 2 tiền án trước thời điểm xảy ra vụ án giết người - PV) đã không kiềm chế được chính mình. “Tôi sẽ không tìm đến cái chết, tôi sẽ cải tạo tốt, sớm về nơi có ngôi nhà yêu thương, chỉ mong gia đình không chối bỏ mình” - Trần Thanh Bình đã nói như vậy khi được Công an xã Hoài Đức bàn giao về Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền…

Khi nhận kết quả đối chiếu đường vân tay là trùng khớp, qua đó khẳng định người đàn ông đang cư trú tại Đắk Lắk chính là người có lệnh truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng từ năm 1987. Biết không còn cơ hội chạy trốn, Trần Thanh Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. “Tôi sẽ không tìm đến cái chết, tôi sẽ cải tạo tốt, sớm về nơi có ngôi nhà yêu thương, chỉ mong gia đình không chối bỏ mình” - Trần Thanh Bình đã nói như vậy khi được Công an xã Hoài Đức bàn giao về Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền…