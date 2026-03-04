Chặn xe, chém đứt lìa tay người đi đường

Ngày 3-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã triệu tập Nguyễn Thành Công (SN 2008) và Phạm Hồng S. (SN 2010, cùng trú tại phường Vĩnh Yên) và nhiều đối tượng liên quan để điều tra vì liên quan đến vụ chém đứt lìa tay người đi đường gây xôn xao dư luận vào ngày 1-3.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 ngày 1-3, tại tuyến đường Kim Ngọc kéo dài nối cầu Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, một nhóm thanh niên trú trên địa bàn (khu vực xã Thanh Trù cũ) đi trên 3 xe máy, mang theo dao quắm, đinh ba với mục đích tìm nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến Tổ dân phố Rừng, các đối tượng chặn xe anh Đ.D.Đ. (SN 2009), trú tại xã Yên Lạc. Nguyễn Thành Công đã dùng tuýp sắt gắn dao quắm chém trúng, khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay phải.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Xét thấy sự manh động của các đối tượng và xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận quần chúng nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát camera an ninh, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng liên quan.

Đến sáng 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và làm rõ hành vi của Nguyễn Thành Công và Phạm Hồng S. cùng nhiều đối tượng liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, mở rộng.