Bắt ‘nóng’ kẻ tạt xăng, chém người nguy kịch ở Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển (SN 1991, quê phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi giết người liên quan vụ tạt xăng, chém người xảy ra tại phường Hố Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 17/2 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trực ban Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an phường Hố Nai về một vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h45 cùng ngày trên tuyến đường dân sinh thuộc tổ 11, khu phố 1, phường Hố Nai.

Hình ảnh vụ án được trích từ camera nhà dân.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Hiền (SN 1989, quê TP Cần Thơ; hiện cư trú tại khu phố 1, phường Hố Nai). Theo trình báo, anh Hiền bị một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng xăng đốt gây thương tích, sau đó tiếp tục dùng dao tấn công nhiều nhát. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra đúng thời điểm mùng 1 Tết, gây hoang mang trong dư luận địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, truy xét đối tượng được tiến hành khẩn trương nhằm sớm làm rõ vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Biển.

Quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Biển. Nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn về tiền bạc. Đến tối 19/2, sau hơn một ngày lẩn trốn, Biển bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở tại một phòng trọ thuộc tổ 9A, khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định giữa Biển và anh Hiền có mâu thuẫn liên quan việc chung vốn đầu tư xây dựng và tính toán công nợ. Khoảng 16h30 ngày 17/2, Biển hẹn anh Hiền gặp để nói chuyện và yêu cầu mang theo sổ sách ghi chép tiền vật liệu, tiền công. Đến khoảng 17h45, khi hai bên gặp nhau tại khu vực ngã ba thuộc khu phố 1, phường Hố Nai và đang trao đổi, Biển lấy từ trên xe một chai nhựa chứa xăng, dùng bật lửa châm lửa rồi tạt vào người anh Hiền.

Bị lửa bén, anh Hiền rời khỏi xe bỏ chạy. Biển tiếp tục lấy một con dao giấu sẵn trong người đuổi theo và tấn công nạn nhân. Khi anh Hiền ngã xuống, Biển tiếp tục gây thương tích rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Hiền được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối tượng gây án có sự chuẩn bị công cụ, phương tiện và tìm cách đối phó nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng điều tra đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm sau hơn một ngày bỏ trốn. Việc bắt giữ đối tượng góp phần trấn an dư luận, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán và phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Biển để xử lý.