Mâu thuẫn trong lúc mời rượu, vợ chồng chủ quán bị khách đánh

Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về sự việc xô xát đánh nhau giữa chủ quán và khách đến ăn uống xảy ra ở quán ăn "Xà Cừ" (thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng) được dư luận quan tâm những ngày qua.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 28/2, Công an xã Cẩm Giàng nhận được thông tin về việc tại quán ăn "Xà Cừ" của ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1972, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng) xảy ra xô xát, đánh nhau giữa ông Thắng và khách đến ăn uống.

Khu vực xảy ra sự việc.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Cẩm Giàng đã cử lực lượng đến nơi xảy ra sự việc, ổn định tình hình, đồng thời mời những người có mặt về trụ sở để làm việc.

Kết quả ban đầu xác định, trong quá trình ăn uống, ông Nguyễn Văn Thắng - chủ quán mời rượu, giao lưu thì xảy ra mâu thuẫn về lời nói với khách. Sau đó, ông Thắng và vợ bị Lê Văn Hoàng (SN 1985, trú tại khu Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt.

Hậu quả, ông Thắng bị sưng tấy, bầm tím vùng mắt trái, sưng tấy vùng miệng, xước da mép phải; còn vợ ông Thắng bị đau, sưng tấy vùng cổ chân phải.

Hiện vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Cẩm Giàng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.