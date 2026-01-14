Tạm giam đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên dùng kiếm chém người

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 4/1, Công an xã Tam Dương Bắc tiếp nhận tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, dồn đuổi và đánh nhau trên tuyến Tỉnh lộ 310 theo hướng xã Tam Đảo đi xã Tam Dương Bắc. Khi đến khu vực thôn Kiên Tràng (Tam Dương Bắc) đã xảy ra vụ xô xát khiến Hà Văn Vinh (SN 2008), trú tại thôn Trại Mới, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh bị thương nặng ở vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ địa bàn khu vực Vĩnh Yên) đã phối hợp với Công an xã Tam Dương Bắc và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra vào ban đêm, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, ít camera an ninh ven đường, hình ảnh thu thập được hạn chế, khó nhận dạng đối tượng. Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tối đa lực lượng, tập trung rà soát các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ vụ án. Chỉ sau 8 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng trực tiếp gây án là Nguyễn Văn Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 23h ngày 3/1, Nguyễn Văn Tuấn cùng nhóm bạn khoảng hơn 20 người sau khi ăn uống đã tụ tập tại khu vực cổng Khu công nghiệp Bá Thiện 2, xã Bình Xuyên (Phú Thọ), rủ nhau đi Tam Đảo. Nhóm này chuẩn bị nhiều hung khí như dao quắm, kiếm, gậy trúc, vỏ chai bia với mục đích đánh nhau nếu gặp các nhóm thanh niên khác trên đường.

Nhóm đối tượng chỉ dẫn hiện trường gây án.

Trong quá trình di chuyển, nhóm của Tuấn tiếp tục gọi thêm người, nâng tổng số lên khoảng 30 người đi trên 10 xe mô tô. Khi đến khu vực vòng xuyến Hợp Châu (xã Tam Đảo), nhóm của Tuấn gặp một nhóm thanh niên lạ mặt, hai bên ném vỏ chai bia qua lại. Sau đó, nhóm của Tuấn đã sử dụng xe mô tô, mang theo hung khí, truy đuổi nhóm thanh niên kia trên tuyến Tỉnh lộ 310 theo hướng xã Tam Đảo đi xã Tam Dương Bắc.

Khoảng gần 2h ngày 4/1, khi đến đoạn đường thuộc thôn Kiên Tràng, Tuấn nhìn thấy Hà Văn Vinh đang bị một số người ở ven đường. Tuấn yêu cầu dừng xe, cầm kiếm lao tới và chém nhiều nhát vào vùng đầu và sườn của Vinh, gây thương tích nghiêm trọng. Sau khi gây án, Tuấn cùng nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả, Hà Văn Vinh bị vỡ xương đỉnh phải, tụ máu ngoài màng cứng, nhiều vết thương nghiêm trọng vùng đầu và sườn. Kết luận giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân tại thời điểm giám định là 19%, các thương tích do vật sắc gây ra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan, đồng thời thu hồi thanh kiếm là hung khí gây án. Qúa trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.