Sáng 21/11: Thực nghiệm điều tra vụ án mạng từ lời hứa 'cho 2 triệu đồng' sau cuộc nhậu ở Phú Quốc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi “Giết người” của đối tượng Trần Nhật Trường, sinh năm 1978, cư trú xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Phú Lợi...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])