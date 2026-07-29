Bắt người phụ nữ trộm túi xách chứa vàng, tiền trị giá 120 triệu trong bãi giữ xe bệnh viện

N.T.N.T. và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CAKH.

Ngày 29/7, Công an phường Ninh Chử (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, trước đó, đơn vị nhận đơn trình báo của chị N.T.T.D. (37 tuổi, ở phường Bảo An) về việc bị mất một túi xách để trong cốp xe mô tô khi gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Bên trong túi xách có nhiều tài sản là trang sức bằng vàng cùng tiền mặt, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 120 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ninh Chử đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát đối tượng nghi vấn.

Sau thời gian ngắn, Công an phường đã xác định N.T.N.T. (43 tuổi, ở phường Phan Rang) là người nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên nên đã mời T. đến để làm việc.

Tại cơ quan công an, N.T.N.T. khai nhận, trước đó, khi đến nhà giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, phát hiện xe mô tô của chị D. dựng trong bãi giữ xe, yên xe chỉ đậy lại nhưng không chốt, khóa cốp xe.

Lợi dụng sự sơ hở của chủ tài sản, T. đã mở cốp xe lấy túi xách bằng da màu đen rồi mang về nhà cất giấu nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an phường Ninh Chử tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.