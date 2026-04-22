Phạt 12,5 triệu đồng gã trai giả danh công an để làm quen phụ nữ

Công an phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một đối tượng có hành vi giả danh lực lượng Công an nhằm mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Vạn Xuân tiếp nhận đơn trình báo của một công dân nữ về việc một nam giới tự xưng là cán bộ Công an để làm quen, tán tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vạn Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, làm rõ.

N.V.T tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng là N.V.T (sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ), hiện đang tạm trú tại Tổ dân phố An Bình, phường Vạn Xuân. Đối tượng sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân giả và đã được triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.V.T khai nhận đã đặt mua một giấy chứng minh Công an nhân dân giả qua mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng. Khi đặt mua, đối tượng yêu cầu ghi tên "Tô Khang", còn đơn vị công tác do người bán tự ý lựa chọn. Sau khoảng 7 ngày, N.V.T nhận được giấy tờ giả và sử dụng để "phông, bạt", nhằm tạo hình ảnh cá nhân.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an phường Vạn Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.T về hành vi làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân. Tổng số tiền xử phạt là 12,5 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy giấy tờ giả theo quy định.