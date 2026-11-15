Tin lời người yêu, cô gái bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4/2026, Đ.Đ.T (là cán bộ 1 ngân hàng) mất khả năng thanh toán các khoản nợ cá nhân. Trước áp lực từ các chủ nợ, lo sợ bị trình báo công an, T đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối.

T lợi dụng mối quan hệ tình cảm và lòng tin của chị Đ.T.K.A ( là người yêu của T tại thời điểm đó), đưa ra thông tin bản thân đang làm thêm dịch vụ cho khách hàng vay tiền đáo hạn ngân hàng, có thể thu được tiền lãi.

T đề nghị chị A đưa tiền để mình cho khách hàng vay, cam kết trả lãi 1.200 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tin tưởng T và mong muốn có thêm thu nhập, ngày 10/4, chị A đã chuyển 3 lần vào tài khoản ngân hàng của T với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, T không sử dụng vào mục đích cho vay đáo hạn ngân hàng như đã cam kết mà chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của em trai ruột, nhờ chuyển trả các khoản nợ cá nhân.

Đ.Đ.T. bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Đến thời hạn 8 ngày như đã thỏa thuận, do không có tiền hoàn trả, T tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng đang cho khách hàng vay số tiền trên để thu thêm lãi, đồng thời đề nghị chị A tiếp tục để tiền lại cho vay.

Để củng cố lòng tin, ngày 22/4, T chuyển cho chị A tổng số tiền 14,4 triệu đồng, gồm hai lần chuyển, rồi nói đây là tiền lãi thu được sau 12 ngày cho vay đáo hạn ngân hàng.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 10/4 đến ngày 13/5, T đã chiếm đoạt của chị Đ.T.K.A tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đ.Đ.T để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.