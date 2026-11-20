Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Trọng Khang (SN 1997, ngụ khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/9, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc có xe ô tô tải ben không gắn biển số vận chuyển cát tại khu vực ấp Đây Cà Hom, xã An Cư, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, đã đến kiểm tra, xác minh.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện La Trọng Khang đang điều khiển xe ô tô tải ben lùi vào khu vực nền nhà của người dân.

Đối tượng La Trong Khang. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Mặc dù nhận biết cán bộ cảnh sát giao thông đang mặc trang phục, thực hiện nhiệm vụ và có yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng Khang không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Rất may, cán bộ cảnh sát giao thông đã kịp thời né tránh nên không bị thương tích. Sau đó, Khang tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy rồi dừng xe và rời khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã mời La Trọng Khang đến làm việc. Khang thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ những người có liên quan để xử lý theo quy định.