Bi kịch của gia đình nam sinh lớp 6 bị người đàn ông dùng xẻng đánh tử vong ở xã Xuân Thới Sơn

Ngày 17/6, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai Trịnh Trọng Hoàn (54 tuổi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là em Đ.M.H (14 tuổi, học sinh lớp 6 trường Nguyễn Hồng Đào) và em T.A.K (13 tuổi) bị thương.

Sẽ làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần

Cơ quan chức năng cho biết đang thu thập hồ sơ bệnh án để tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần nhằm làm rõ năng lực hành vi hình sự của nghi phạm tại thời điểm gây án.

Bên trong và ngoài căn nhà dột nát của nam học sinh lớp 6. Ảnh: CH

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào trưa 15/6 trên đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Theo điều tra ban đầu, em H. và em K. chở nhau bằng xe đạp điện sang nhà bạn chơi nhưng bạn không có nhà nên quay về. Lúc đi ngang qua nhà Hoàn, H. có buông lời trêu chọc hướng vào trong nhưng không thấy ai phản ứng.

Tuy nhiên, khi hai đứa trẻ quay xe đi về, ông Hoàn bất ngờ cầm xẻng lao ra chặn đường, tấn công dồn dập. Thấy gã đàn ông hung hãn, K. đưa tay lên đỡ nên bị thương ở tay, riêng H. bị đánh trúng hiểm yếu, gục tại chỗ. Dù được người dân xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu, Hải đã tử vong trước khi đến bệnh viện do chấn thương quá nặng.

Ngay sau khi đối tượng Hoàn bị tạm giữ hình sự khẩn cấp, công an dựng lại hiện trường gây án hôm 15/6. Ảnh: CH

Theo người dân địa phương, ông Hoàn sống tại xã Xuân Thới Sơn từ lâu và có biểu hiện bất thường về tâm lý trong một thời gian dài. Trước vụ việc này, người này từng nhiều lần vô cớ gây hấn, tấn công người đi đường nhưng chưa để lại hậu quả nghiêm trọng.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ ung thư

Bi kịch càng nhân lên gấp bội khi hoàn cảnh gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Em H. sinh ra trong một gia đình vắng bóng người cha. Mẹ em, chị Đỗ Thị Hồng Duyên, hiện là mẹ đơn thân và đang phải oằn mình chiến đấu với căn bệnh ung thư tử cung quái ác.

Nhận hung tin con trai qua đời khi đang nằm viện, chị Duyên ngất lịm. Người mẹ khốn khổ phải nén nỗi đau thấu trời, gắng gượng phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục giám định pháp y cho con.

Căn nhà dột nát của gia đình lúc đón thi thể em H. về không có nổi một đồng tiền mặt. Chi phí mai táng trọn gói khoảng 20 triệu đồng, một con số không lớn, nhưng lại là bức tường bất lực cùng cực đối với người bà ngoại già yếu và người mẹ trọng bệnh lúc bấy giờ.

Trước hoàn cảnh thắt lòng của nam sinh nghèo, Câu lạc bộ Công tác Xã hội Hóc Môn cho biết, đơn vị đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, hơn 167 triệu đồng đã được quyên góp và trao tận tay chị Duyên ngay trong ngày.

Cầm số tiền bảo bọc từ cộng đồng, người mẹ gầy gò, khắc khổ khóc nghẹn vì xúc động. "Số tiền này không chỉ giúp lo hậu sự vẹn toàn cho H. mà còn là nguồn kinh phí quý giá để tôi tiếp tục chữa bệnh và nuôi nấng anh trai của H. ăn học", chị Duyên mẹ em H. bày tỏ cảm kích.

Hiện nghi phạm Trịnh Trọng Hoàn đang bị tạm giữ để tiếp tục lấy lời khai.