Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Nguyễn Thị Tố Tâm (SN 1974, trú tại tổ dân phố An Đào, xã Gia Lâm, Hà Nội).

Bị can Nguyễn Thị Tố Tâm. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2021–2024, Tâm bị cáo buộc kêu gọi góp vốn đầu tư thuốc, dược phẩm và thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội, qua đó chiếm đoạt số tiền khoảng 4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Tâm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người cho rằng bị Nguyễn Thị Tố Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc có phát sinh lợi nhuận từ việc giao dịch tiền với người này, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại: 090.212.6498.