Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lừ Văn Thái (SN 2007, trú tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trước quán Karaoke 5 (tổ 19, phường Tô Hiệu) vào ngày 19/11.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Tô Hiệu đã điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên xảy ra lúc 0 giờ ngày 19/11. Xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, hai nhóm với hơn 10 thanh niên đã cãi vã, dùng dao và hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực và khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đối tượng Lừ Văn Thái tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng và ra lệnh bắt tạm giam 9 bị can.

Riêng Lừ Văn Thái, ngay sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 26/11, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại bản Phúc (xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La), sau thời gian trốn chạy qua nhiều địa điểm tại TP. Hà Nội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.