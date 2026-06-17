Nợ nần vì cá độ, nam thanh niên sát hại tài xế xe ôm để cướp xe

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án có dấu hiệu của các tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại ấp Suối Con, xã Phước Hoà (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ)

Theo thông tin điều tra ban đầu, Võ Minh Duy (SN 1997, ngụ ấp 2A, xã Phước Hòa, TP.HCM) từ cuối năm 2025 đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà trên không gian mạng. Do liên tục thua cược, Duy đã vay mượn tiền của gia đình, người thân và bạn bè với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Nghi can Võ Minh Duy tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: CA TP.HCM)

Mất khả năng chi trả các khoản nợ, Duy rời khỏi địa phương, thuê phòng trọ tại phường Phú Lợi (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương) để sinh sống và làm nhân viên bán nước giải khát. Trong quá trình này, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm nhằm có tiền trả nợ.

Khoảng 05 giờ 45 phút ngày 13/6, Duy rời phòng trọ, ăn sáng rồi đón xe ôm di chuyển lên khu vực phường Bến Cát, sau đó quay trở lại phòng trọ lấy dao cất trong túi quần, rồi tiếp tục đi bộ ra khu vực đường Huỳnh Văn Lũy giao với đường Mỹ Phước – Tân Vạn để tìm người chở thuê.

Khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, Duy gặp ông N.B.K (SN 1974, ngụ TP. Đồng Nai), là tài xế xe ôm công nghệ đang điều khiển xe mô tô Honda Future biển số 60AB-109.57. Duy thuê ông N.B.K chở đến khu vực tổ 1, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, là nơi có các lô cao su vắng người qua lại.

Khi đi sâu vào khu vực đường đất đỏ trong lô cao su, cách đường nhựa khoảng 500 mét, Duy bất ngờ dùng tay khống chế ông Khánh và sử dụng dao tấn công nạn nhân; chiếm đoạt xe mô tô của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp Công an xã Phước Hòa và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định và mời Võ Minh Duy về trụ sở làm việc khi đối tượng đang dừng xe xử lý vết thương tại một con hẻm gần trụ sở Công an phường Tân Uyên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.