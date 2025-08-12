Bắt quả tang nhiều nữ tiếp viên quán cà phê bán dâm ngay tại chòi lá

Ngày 12-8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê tại khu phố 9, phường Chơn Thành.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 9-8, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Chơn Thành bắt quả tang Nguyễn Thị Dung (55 tuổi quê TP.HCM) là chủ quán cà phê đang cho bốn nữ tiếp viên thực hiện hành vi bán dâm trong các chòi của quán.

Quán cà phê nơi chủ quán cho nữ tiếp viên kích dục, bán dâm tại chòi lá.

Dung khai nhận quán hoạt động kinh doanh cà phê được khoảng nửa năm nay và thuê nữ nhân viên để thực hiện massage kích dục và bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Dung quy định cho nhân viên mỗi lần massage kích dục sẽ lấy tiền từ khách là 250.000 đồng/lần, còn nếu “đi thẳng” (tức là quan hệ tình dục với khách) thì giá từ 300.000 đến 400.000 đồng/lần. Mỗi một lần "đi khách" Dung sẽ hưởng 150.000 đồng, số tiền còn lại nhân viên được hưởng.

Ngoài ra, Dung còn thuê Nguyễn Văn Anh (40 tuổi, quê Thanh Hóa) với giá 8 triệu đồng/tháng để phụ quản lý nhân viên khi Dung đi vắng.