Đường dây 300 gái bán dâm với doanh thu hàng chục tỉ đồng bị triệt phá

Ngày 15-4, Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây môi giới mại dâm trên không gian mạng với số lượng hơn 300 gái bán dâm được quảng cáo, tiếp khách với giá từ 500 ngàn đến 5 triệu đồng.

Theo đó, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm trên không gian mạng; Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp làm rõ nhiều nhóm trên mạng xã hội telegram có tên như “Lan quế phường”, “Chợ tình Đà Nẵng” có dấu hiệu môi giới mại dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Trương Anh Tuấn (40 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) đang tạm trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là kẻ cầm đầu.

Nguyễn Trương Anh Tuấn khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: MT.

Thông qua ứng dụng Telegram, Tuấn đã tạo lập một "hệ sinh thái" gồm nhiều trang, hội nhóm kín như "Lan Quế Phường Đà Nẵng, Lan Quế Phường trò chuyện, List hot Lan Quế Phường, Chợ tình Đà Nẵng..." để đăng hình quảng bá gái bán dâm.

Những hình ảnh này do gái bán dâm cung cấp nhằm mục đích tương tác, "chào hàng" với những người có nhu cầu mua dâm, thực hiện hành vi môi giới mại dâm thu lợi bất chính, thu hút hàng ngàn người, tài khoản tham gia.

Đến ngày 10-4, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát "Môi giới mại dâm trên địa bàn TP Đà Nẵng" với sự tham gia của nhiều lực lượng, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng.

Ngày 15-4, được sự đồng ý của Trưởng ban chuyên án, ban chuyên án tiến hành phá án, bắt giữ Nguyễn Trương Anh Tuấn, triệt xóa đường dây mại dâm.

Nguyễn Trương Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hơn 300 gái bán dâm được đăng tải hình ảnh gợi cảm để chào hàng. Ảnh: MT.

Tuấn khai nhận đã tạo lập nhóm Telegram "Lan Quế Phường" hoạt động từ năm 2022 đến nay, nhóm này tổng cộng có 14.611 thành viên tham gia.

Quá trình hoạt động Tuấn đã kết nối, chiêu mộ, quy tụ được khoảng hơn 300 gái bán dâm để hoạt động bán dâm trong đường dây này.

Số tiền bán dâm mỗi lượt dao động từ 500 ngàn đồng cho đến 5 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động "Môi giới mại dâm", trong đó Tuấn thu bằng hình thức thu tiền hằng tháng đối với từng gái bán dâm với số tiền từ 500 ngàn đồng cho đến 2 triệu đồng/ tháng.

Từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động "Mua bán dâm” phát sinh trên nhóm "Lan Quế Phường" lên đến hàng chục tỉ đồng, qua đó đối tượng Tuấn thu lợi hàng tỉ đồng từ hoạt động "Môi giới mại dâm".

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Phòng An ninh mạng tiếp tục mở rộng đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.