Đối tượng hiếp dâm hai thiếu nữ lãnh án sau 22 năm trốn truy nã

Theo cáo trạng, tối 09/11/2003, Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng và Huỳnh Thành Lợi gặp nhau ở quán cà phê "Giọt Nhớ" tại khu Bà Lát, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ).

Trong lúc uống nước, Hùng gợi ý cả nhóm rủ các cô gái bán cà phê cùng đi uống nước và cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm, cả nhóm đồng ý.

Hậu chở Hùng đi đến quán cà phê tại số 60K 1, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) rủ hai cô gái N.T.T.M (SN 1984) và N.N.L. (SN 17/01/1988, lúc này L chỉ hơn 15 tuổi) cùng đi uống nước. M. và L. đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm

Khoảng 23 giờ ngày 09/11/2003, Lê Thành Trung đến tiệm hớt tóc tại Ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ), tiếp tục rủ Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhã và Nguyễn Trung Hiếu cùng thực hiện hành vi hiếp dâm các cô gái.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm cùng đi 4 xe máy chở M. và L. lòng vòng tìm nơi vắng người để thực hiện hành vi đồi bại.

Khi đến cầu Kênh 6, thuộc Ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ), Tâm, Hiếu, Hùng, Tú và Nhã đứng trên cầu cùng L., còn Đồng, Lực, Hiếu, Thành Trung và Lợi đưa M. xuống chân cầu.

Cả nhóm cùng khống chế, cởi hết áo quần của M. và L. Hai cô gái chống cự, kêu cứu thì có người trong nhóm của Tâm (không xác định cụ thể là ai) đe dọa giết và vứt xác xuống sông. Sau đó, chúng thay nhau thực hiện hành vi xâm hại với M. và L, rồi để hai nạn nhân tự đi về nhà.

Ngày 20/11/2003, M. và L. đến Công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) tố cáo.

Ngày 16/12/2003, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm. Do không xác định được Tâm đang ở đâu nên ngày 10/02/2004, Cơ quan điều tra có Quyết định truy nã đối với Tâm. Ngày 06/10/2024, Nguyễn Thanh Tâm bị bắt.

Đối với các đối tượng Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Thành Lợi, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhi và Nguyễn Trung Hiếu đã bị TAND TPHCM xét xử về các tội "Hiếp dâm" và "Hiếp dâm trẻ em”.

Cả hai nạn nhân đã nhận được bồi thường nên không yêu cầu gì khác.