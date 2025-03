Triệt phá đường dây lừa 7 cô gái Việt sang Cô-oét lao động rồi ép bán dâm

Hai đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giam để phục vụ công tác điều tra

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng liên quan đến vụ án triệt phá đường dây lừa đảo người đi xuất khẩu lao động, thực chất là mua bán dâm, do đơn vị này vừa đấu tranh triệt phá.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Ánh Sương (SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi "Mua bán người".

Theo điều tra ban đầu, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một đường dây đưa người sang Kuwait (Cô-oét), một quốc gia Trung Đông, để hoạt động mại dâm. Cầm đầu đường dây này là Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang.

Nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài. Thủ đoạn của Sương và Giang là lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ sang Cô-oét làm việc trong các nhà hàng hoặc giúp việc gia đình với mức lương hấp dẫn.

Đối tượng Lê Thị Giang và Lê Thị Ánh Sương

Tuy nhiên, khi sang đến nơi, các nạn nhân bị nhóm đối tượng này bố trí ở tại các phòng trọ, cung cấp chi phí ăn ở và đi lại. Sau khoảng 5 ngày, Sương và Giang ép buộc các nạn nhân đi bán dâm để kiếm tiền. Nếu không đồng ý, họ phải trả lại toàn bộ số tiền sinh hoạt và khoản nợ để xuất cảnh, ước tính từ 100-150 triệu đồng.

Do không có khả năng chi trả, các nạn nhân buộc phải trở thành gái mại dâm trong các ổ chứa do nhóm này điều hành.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định có tổng cộng 7 nạn nhân, bao gồm 6 phụ nữ tại Quảng Bình và 1 người ở Thanh Hóa. Tất cả đều bị Sương và Giang kiểm soát, điều hành tại Kuwait để thực hiện hành vi bán dâm.