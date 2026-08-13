Mâu thuẫn khi uống bia, Lục Văn Cương vác dao chém 2 người

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Lục Văn Cương tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/7, Cương cùng Lương Văn Thìn, Lục Văn Phương và một số người khác uống bia tại xóm Mỏ Sắt, xã Nam Tuấn.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Cương gọi điện thách thức rồi về nhà lấy một con dao dài khoảng 30cm đi tìm Thìn và Phương.

Khi gặp nhau trên tỉnh lộ 204, hai bên tiếp tục cãi vã, xô xát. Cương dùng dao chém nhiều nhát khiến Phương bị thương nặng ở vùng cổ, mặt và tay. Thìn bị thương ở gò má cùng nhiều vết xây xát.

Trong lúc can ngăn và tước dao, mẹ của Cương là bà C.T.D cũng bị thương ở tay.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, hiện đã xuất viện.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.