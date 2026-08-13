Bản án thích đáng cho kẻ dùng dao tấn công nhân viên y tế ở Nghệ An

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Bàn Văn Vỹ tại phiên tòa. ẢNH: V. Đồng

Theo cáo trạng, Vỹ là chồng của chị L.T.K. Trong thời gian vợ điều trị, chăm sóc con tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Vỹ cho rằng vợ mình không được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc như những sản phụ khác nên bức xúc.

Khoảng 10h ngày 23/10/2025, Vỹ đang ở khu vực Khoa Sơ sinh, lấy một con dao gọt hoa quả dài khoảng 14cm, cán nhựa màu vàng, lưỡi kim loại dài 11cm. Vỹ dùng dao tấn công chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên y tế nhiều nhát vào vùng lưng, cột sống ngực và vai. Tiếp đó, Vỹ đâm chị Ngô Thị Thu Thủy nhiều nhát vào vùng ngực, vai và tay.

Vỹ tiếp tục dùng dao tấn công bà Phan Thị Tứ, người nhà bệnh nhân bị thương ở các ngón tay. Trong lúc tấn công, con dao thứ nhất bị gãy.

Không dừng lại, Vỹ lấy con dao thứ hai, có lưỡi kim loại dài khoảng 9,5cm, đâm một nhát vào thành bụng bên phải của chị Nguyễn Thị Thu Hoài, rồi tiếp tục đâm nhiều nhát vào chị Nguyễn Thị Thùy Trang, cũng là nhân viên y tế, ở vùng gò má, cổ, ngực, vai, lưng và tay.

Hậu quả, chị Thùy Trang bị thương nặng nhất. Nạn nhân bị đứt tĩnh mạch cảnh ngoài bên phải, đứt các nhánh vòng nối của động mạch dưới đòn bên phải, đứt cơ ngực lớn và cơ ngực bé; gãy xương sườn số 3 và 5 bên phải; rách nhu mô phổi phải và phải phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi. Nạn nhân còn bị liệt thần kinh số VII bên trái.

Kết luận giám định bổ sung xác định chị Trang bị tổn thương cơ thể 40%. Các nạn nhân còn lại gồm chị Ngô Thị Thu Thủy bị tổn thương cơ thể 6%; chị Nguyễn Thị Nhung 3%; bà Phan Thị Tứ 3% và chị Nguyễn Thị Thu Hoài 1%.

Các nạn nhân không tử vong do được cấp cứu, điều trị kịp thời. Sau vụ việc, cơ quan chức năng thu giữ hai con dao liên quan và trích xuất camera tại Khoa Sơ sinh để phục vụ điều tra. Kết quả giám định kỹ thuật số không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong các video.

Quá trình điều tra, gia đình cho biết Vỹ có biểu hiện hay quên, lơ đãng, ít nói và nghi bị trầm cảm nên cơ quan chức năng trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Kết luận giám định xác định, tại thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Bàn Văn Vỹ không mắc bệnh rối loạn tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Cáo trạng xác định hành vi của Vỹ thuộc trường hợp giết 2 người trở lên và có tính chất côn đồ, quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có 3 con nhỏ đều dưới 15 tuổi nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của nhiều người. Sau khi xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Bàn Văn Vỹ 15 năm tù về tội “Giết người”.