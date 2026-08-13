Khu chợ xây trên đất lúa ở Quảng Ninh, bị xử phạt và truy thu gần 6 tỷ đồng

Khu vực chợ Yên Đức nhìn từ trên cao với những dãy công trình mái tôn nằm xen giữa các khoảng đất bỏ trống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh xác định Công ty TNHH Văn Huy đã chiếm 16.409,7m² đất trồng lúa từ năm 2012 để xây dựng chợ Yên Đức tại thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, huyện Đông Triều (nay thuộc khu Yên Đức 1, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh).

Trước hành vi vi phạm, Công ty TNHH Văn Huy bị Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 600 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này bắt buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Khu vực chợ hoạt động khá đìu hiu, nhiều ki-ốt đóng cửa không hoạt động.

Theo người dân khu vực, chợ này thường chỉ hoạt động vào buổi sáng nhưng thời gian gần đây đã có nhiều ki-ốt đóng cửa.

Một góc chợ trong tình trạng dang dở.

Khu vực nhà điều hành của chợ được tách biệt, luôn kín cổng cao tường giống như nhà riêng biệt lập.

Được xây dựng từ năm 2012, hiện một số hạng mục tại chợ đã xuống cấp.

Cơ quan chức năng của Quảng Ninh xác định chợ được xây dựng trên đất trồng lúa nên đã xử phạt và truy thu tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.

Dãy nhà cao tầng kiên cố thuộc khuôn viên khu vực chợ Yên Đức.

Khu nhà điều hành khang trang của chợ Yên Đức và lán chợ tách biệt bằng tường rào kiên cố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh yêu cầu Công ty TNHH Văn Huy nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn vẫn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.