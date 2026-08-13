Bộ Công an khởi tố băng nhóm sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Campuchia, cướp 30 lượng vàng và số lượng tiền lớn

Tối 12/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) vừa khởi tố vụ án xảy ra tại Campuchia và Việt Nam để điều tra các tội Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Du (49 tuổi, còn gọi Út, trú tỉnh Tây Ninh), người có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm, do cần tiền tiêu xài đã rủ Lê Thành Phúc (44 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi) và Lê Tấn Bửu (43 tuổi, còn gọi Cường) sang Campuchia cướp tài sản.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc. Ảnh: Bộ Công an.

Du trước đó khảo sát một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ của gia đình ông Sam Hak tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Khoảng 20h ngày 7/7, thấy cửa hàng đã đóng cửa, không có khách, Bửu, Du và Phúc xông vào khống chế vợ chồng ông Sam Hak cùng con gái. Nhóm này dùng bình xịt hơi cay, dây và băng keo trói tay, bịt miệng, tấn công các nạn nhân khiến cả 3 bất tỉnh.

Vụ tấn công khiến ông Sam Hak tử vong, vợ và con gái bị thương nhẹ. Nhóm nghi phạm lấy khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Sau khi gây án, các nghi phạm đi xe máy rời hiện trường. Đến khu vực cách nơi gây án khoảng 30 km trên đất Campuchia, họ dừng lại chia nhau tài sản rồi thuê ôtô di chuyển về khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, nhóm này thuê Đoàn Phương Tâm (35 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh, đang ở Campuchia) dùng xe máy chở 3 người ra đường mòn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Các đối tượng: Đoàn Phương Tâm (áo đen) và Nguyễn Hải Âu. Ảnh: Bộ Công an.

Tâm được xác định có 2 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/7, sau khi về Việt Nam, Bửu kể cho bạn là Nguyễn Hải Âu (43 tuổi, trú TP Cần Thơ) về vụ cướp. Để giúp Bửu lẩn trốn, Âu nhờ người quen thuê nhà nghỉ cho Bửu tại khu vực phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Cục Cảnh sát hình sự sau đó xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ các nghi phạm, thu giữ nhiều vật chứng liên quan vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; đồng thời khởi tố, tạm giam Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thế Du và Lê Thành Phúc về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Đoàn Phương Tâm bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Nguyễn Hải Âu về tội Che giấu tội phạm; Nguyễn Duy Khánh về tội Không tố giác tội phạm.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, sau khi gây án, các nghi phạm đã dùng tài sản cướp được để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra đang truy xét, phối hợp các đơn vị liên quan thu hồi tài sản để đảm bảo quyền lợi của bị hại.

Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ và mở rộng, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.