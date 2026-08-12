Khởi tố Vũ Mạnh Đại cho khách xuống xe giữa cao tốc khiến 1 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại (SN 1993, trú tại Tổ dân phố 12, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 5/6/2026, Đại điều khiển xe khách BKS 23H-017.80 lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, hướng Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Khi đến Km15+880, thuộc thôn Văn Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, Đại cho xe đón, trả khách không đúng quy định, mở cửa cho hành khách xuống khi xe chưa dừng, đỗ và chưa bảo đảm an toàn.

Trong lúc xuống xe, chị N.T.N.Q. bị ngã xuống đường, dẫn đến tử vong.