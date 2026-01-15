Bắt 2 nghi phạm cướp giật làm nạn nhân té xe tử vong ở Tây Ninh

Ngày 15/1, thông tin từ Công an xã Cần Giuộc, đơn vị này đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ giật túi xách trên quốc lộ 50, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Nạn nhân bị giật tài sản là ông Châu Tá M. (65 tuổi, ngụ ấp Long An 1, xã Cần Giuộc Tây Ninh) bị ngã xe chấn thương tử vong.

Hai nghi phạm cướp giật làm nạn nhân té xe tử vong bị bắt được đưa đến hiện trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Khoảng 4 giờ sáng ngày 9/1, ông Châu Tá M. (65 tuổi, ngụ ấp Long An 1, xã Cần Giuộc, Tây Ninh) điều khiển xe máy biển số 62S1-335.99, chở bà La Ngọc Th. (64 tuổi, ngụ cùng địa phương) lưu thông trên Quốc lộ 50, theo hướng từ tỉnh Đồng Tháp đi TP.HCM.

Đến đoạn đường thuộc ấp Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, từ phía sau một xe máy chở 2 thanh niên chạy cùng chiều vượt lên bên phải, đi song song với xe của ông M. Lúc này, nam thanh niên ngồi sau đã áp sát và giật chiếc túi xách màu đen bà Th đang đeo bên hông phải.

Đối tượng không giật được túi xách, nhưng làm xe máy do ông M cầm lái mất thăng bằng, té ngã xuống đường, 2 người văng ra khỏi phương tiện. Hậu quả, ông M. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

Sau khi gây ra vụ việc, 2 đối tượng nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng TP.HCM.