Người bán hàng rong bị tuyên 18 năm tù vì chém tổ tuần tra

Ngày 30/5, Dương bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên 18 năm tù về tội Giết người.

Danh Dương tại phiên tòa ngày 30/5. Ảnh: Phương Vũ

Ngày 27/5/2023, tổ tuần tra do ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Công an thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, làm tổ trưởng phát hiện Dương đỗ xe hàng rong lấn chiếm lòng đường trên quốc lộ 63 thuộc khu vực chợ thị trấn.

Theo cáo trạng, tổ tuần tra nhắc nhở, lập biên bản nhưng Dương không ký tên và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm những người làm nhiệm vụ. Dương về nhà lấy hai cây dao đuổi chém loạn xạ khi tổ tuần tra đi ngang. Hậu quả, ông Phòng bị thương tật 14%, hai người khác 3% và 41%.

Cả ba bị hại không yêu cầu Dương bồi thường. Trước đây, Dương từng có tiền án ba năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]