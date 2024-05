Dùng kiếm chém người vì mâu thuẫn trong quán nước

Hai bị can liên quan vụ sát hại cô gái giấu xác trong vali Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố về các tội giết người, cướp tài sản, che giấu tội phạm và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.