Đột kích “bữa tiệc sinh nhật" trong phòng trọ ở phường Long Biên

Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 4 đối tượng nữ gồm Vũ Thị Hằng, SN 2002; Vũ Tuyết Mai, SN 2006, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm - tỉnh Ninh Bình; Moong Thị Giải, SN 2004, trú tại Bản Huồi Bắc, Xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An và Lý Hương Quỳnh, SN 2002, trú tại xóm Mó Nẻ, Xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều dụng cụ nghi để sử dụng ma túy gồm 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng, 1 đĩa sứ dính bột trắng, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuốn thành ống hút, 2 thẻ cứng, cùng 2 bật lửa. Hằng còn tự nguyện giao nộp thêm đèn chiếu và loa - thứ ánh sáng và âm nhạc phục vụ cho việc sử dụng ma túy tổng hợp...

Nhóm đối tượng bị bắt vì sử dụng ma túy

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số tang vật trên là dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp (ketamine và thuốc lắc) trong bữa tiệc sinh nhật của Vũ Thị Hằng.

Điều tra bước đầu xác định, tối 10-8, Hằng tổ chức sinh nhật tại phòng trọ, có một số bạn bè đến dự, trong đó có Quỳnh, Giải và một số đối tượng khác... Giữa cuộc vui, một đối tượng trong nhóm gợi ý mua ma túy về “bay”. Cả nhóm đã góp tiền để Hằng liên hệ mua 1 chỉ ketamine và 2 viên thuốc lắc với giá 2,4 triệu đồng từ một đối tượng không quen biết...

Hiện trường "động" bay lắc của nhóm đối tượng...

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi sử dụng hết số ma túy ban đầu, một đối tượng tên Linh tiếp tục mang ma túy đến “tặng quà sinh nhật” cho Hằng, cả nhóm lại tiếp tục sử dụng đến rạng sáng và lần lượt rời đi, còn lại 4 đối tượng nữ...

Kết quả giám định xác định các mẫu thu giữ đều dính chất ma túy loại ketamine. Xét nghiệm nhanh, Hằng và Giải dương tính với ma túy.

Tang vật thu tại hiện trường

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.