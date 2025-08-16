Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm ở Trung Mỹ Tây

Đến rạng sáng 16-8, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến một tài xế xe ôm công nghệ tử vong.

Công an phong tỏa khu vực để điều tra. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 15-8, người dân sống trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe nhiều tiếng la thất thanh. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đã tử vong trong tư thế ngồi dựa vào tường, trên cổ có vết thương.

Tại hiện trường, cạnh nạn nhân còn có chiếc xe máy Future biển số tỉnh Bạc Liêu và một túi xách, bên trong còn ví tiền.

Khu vực phát hiện tài xế xe ôm bị sát hại. Ảnh: HT

Ngay sau đó, Công an phường Trung Mỹ Tây đã phong tỏa khu vực, trích xuất camera an ninh và truy tìm nghi phạm.

Qua rà soát, ban đầu cơ quan chức năng đã xác định được người liên quan đến vụ án và đang làm rõ động cơ. Nạn nhân cũng được xác định là ông P (khoảng 47 tuổi).

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác ở phường Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.