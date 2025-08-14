Nhiều ý kiến ủng hộ cấp thiết trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình

Mới đây, Bộ Nội vụ thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình.

Việc lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình được thực hiện theo Nghị định 152/2025 về hướng dẫn Luật Thi đua - khen thưởng.

Trước đó, ngày 7-8, Văn phòng Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình để vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969 - 1976.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, phường Ba Đình, TP Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận được nhiều ý kiến từ các chuyên gia về vấn đề này.

Nhớ hình ảnh "người phụ nữ khiêu vũ giữa bầy sói"

Chia sẻ về nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên – khi đó phụ trách Vụ Nam Á, Bộ Ngoại giao cho rằng dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình là tham dự lễ ký Hiệp định Paris năm 1973, sánh vai cùng những tên tuổi tầm cỡ như Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch…

Ông Nguyễn Dy Niên nhận định khi được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời và tham gia đàm phán tại Paris, bà Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Khi tiếp xúc với dư luận phương Tây, bà thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo, nói ra những điều khiến họ bất ngờ” - ông Niên kể. Nổi bật nhất là buổi họp báo năm 1971 tại Paris diễn ra trong thời gian đàm phán Hiệp định Paris được truyền hình trực tiếp đồng thời ở Paris và Washington. Sự kiện này quy tụ 20 nhà báo, phần lớn ủng hộ Mỹ, số còn lại là người Pháp giữ thái độ trung lập.

“Trong buổi gặp gỡ ấy, phần lớn phóng viên phương Tây vốn không thiện cảm với ta, còn một số nhà báo Pháp thì giữ thái độ trung lập. Nói cách khác, bà Bình bước vào một "trận địa" toàn kẻ đối lập, không một đồng minh. Người ta ví bà như "người phụ nữ khiêu vũ giữa bầy sói" với những câu trả lời thông minh, lưu loát bằng tiếng Pháp" - ông Niên chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài. Ảnh: En.baoquocte.

Theo bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, trên mặt trận quân sự, chúng ta đã giành được nhiều chiến thắng lẫy lừng, cùng với sự xuất hiện của những anh hùng, nữ tướng tiêu biểu.

Tuy nhiên, một mặt trận quan trọng không kém góp phần làm nên thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta chính là mặt trận ngoại giao. Trên mặt trận này, bà Nguyễn Thị Bình thực sự là một nữ tướng với nhiều đóng góp to lớn.

"Bên cạnh đó, bà Bình còn có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giáo dục khi giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục suốt 12 năm. Bà không để lại điều tiếng, không gây xáo trộn cho ngành giáo dục, cũng không tạo ra khó khăn cho người học và những người làm công tác giáo dục" - bà Thanh nhấn mạnh.

Bà Thanh nhận định bà Nguyễn Thị Bình là một người phụ nữ toàn diện, xứng đáng được vinh danh về phong cách sống, đạo đức và phẩm chất cá nhân, không ai có thể chê trách khi bà đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch nước.

Tương tự, nhà báo Nguyễn Hồng Lam cũng bày tỏ ký ức của mình: "Khi tôi đến tuổi đi học, bà Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Giai đoạn đó (1976-1987), nếu có ai phàn nàn về giáo dục thì chủ yếu là chuyện lương thấp – khó khăn chung của mọi ngành, của toàn xã hội sau chiến tranh.

Chất lượng giáo dục, theo tôi được biết, khá ổn định. Chưa nghe ai kêu ca, ta thán hay hoài nghi.

Dù nghèo, nhưng việc đến trường mỗi ngày là một niềm vui lớn, chất chứa niềm tin vào tương lai. Ngoài giờ học, lũ trẻ chúng tôi được chơi thoải mái. Rồi cũng trưởng thành, bất chấp khó khăn, thiếu thốn, chúng tôi vẫn học được nhiều điều quý giá. Với tôi, chừng đó là đủ để kính trọng bà như một người anh hùng.

Với đất nước và dân tộc, từ lâu bà đã là một anh hùng. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đặc biệt trên mặt trận ngoại giao, tên tuổi bà đã được khắc ghi vào lịch sử" - nhà báo Nguyễn Hồng Lam cho hay.

Bà Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris

Hoàn toàn xứng đáng!

Nói về việc xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhận định đây là một điều hoàn toàn xứng đáng.

"Trước đây, khi xét công lao để trao danh hiệu Anh hùng cho những đồng chí chủ chốt tham gia ký kết Hiệp định Paris 1973, bà Bình không muốn nhận, vì cho rằng phần thưởng này thuộc về nhân dân Việt Nam; thắng lợi trên bàn đàm phán là nhờ vào sự chiến đấu và hy sinh của quân, dân ta. Vì thế, việc phong tặng khi ấy được gác lại. Đến nay, phần lớn những tên tuổi lịch sử năm ấy đã qua đời, chỉ còn lại bà Nguyễn Thị Bình, nên việc xét tặng mới kéo dài đến bây giờ" - ông Niên nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2025.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nhà báo Nguyễn Hồng Lam nhìn nhận rằng một danh hiệu tôn vinh bà là việc nên làm. Nó thể hiện đất nước, xã hội vẫn luôn gìn giữ lòng biết ơn, sự trân trọng với phẩm cách, trí tuệ và cống hiến của tiền nhân. Ngay khi bà đang tại thế, tượng đài bà đã được tạc giữa lòng dân.

Nhà báo Nguyễn Văn Tiến Hùng cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Một chứng nhân ở một quãng lịch sử cực kỳ quan trọng của Việt Nam. Một người phụ nữ từng là thần tượng của rất nhiều người trẻ tuổi ở Việt Nam. Việc với đất nước thì bà đã hoàn tất và làm gần trọn cuộc đời rồi. Trao thôi, kẻo là lỡ làng cùng lịch sử!".

Những dấu ấn nổi bật của bà Nguyễn Thị Bình Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, 98 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam. Bà tham gia cách mạng từ tháng 8-1945 khi mới 18 tuổi, từng học tại Trường Lycée Sisowath - Campuchia rồi du học Pháp và tốt nghiệp cử nhân Văn khoa Đại học Hà Nội. Cuối năm 1968, bà đến Paris dự hội nghị bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với tư cách là đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập (tháng 6-1969), bà được giao trọng trách Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Với nhiệm vụ trên, bà Bình đóng vai trò quyết định trong việc đưa đến Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, kết thúc sự can thiệp quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam khi là người đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một hiệp định quốc tế với đại diện chính phủ Hoa Kỳ trong thời chiến. Thành công của bà trong Hội nghị Paris là kết tinh của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh “kiên trì, nhân văn, bản lĩnh, trí tuệ và phù hợp với thời đại. Là tấm gương sáng về phụ nữ cách mạng trong đấu tranh quốc tế, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, trí tuệ, giàu lòng yêu nước”. . 1976-1987: Bà giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, là người phụ nữ đầu tiên làm bộ trưởng tại Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn kinh tế - xã hội, bà mạnh dạn chỉ đạo cải cách giáo dục theo Nghị quyết 14, thống nhất ngành giáo dục toàn quốc. . Từ 1987-1992: Bà là Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội. . 1992-1997 và 1997-2002: Bà là Phó Chủ tịch nước Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp này. Tháng 9-2022, bà nghỉ hưu. . Từ 2003 đến nay: Bà là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình từng được được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.