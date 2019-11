Căng thẳng quanh đám tang trùm giang hồ Quân "xa lộ"

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 16:08 PM (GMT+7)

Lực lượng công an đã lên kế hoạch giám sát đám tang trùm giang hồ Quân "xa lộ", người vừa bị truy sát tử vong trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM.

Chiều 8-11, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, đã chuyển hồ sơ điều tra bước đầu cùng các đối tượng truy sát ông Mai Văn Quân (55 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, trùm giang hồ vùng ven với các biệt danh Quân "khùng", Quân "xa lộ"…) cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Tại sao Quân "xa lộ" bị truy sát (?!)

Theo cơ quan điều tra, Quân "xa lộ" từng có nhiều tiền án, tiền sự, mới mãn hạn tù được hơn 2 năm nay. Quân "xa lộ" là trùm giang hồ khét tiếng ở vùng ven, dưới tay có nhiều đàn em khiến giang hồ khắp nơi như: Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai… kiêng nể.

Quân "xa lộ" cầm đầu băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê và nằm trong "tầm kiểm soát" của lực lượng Công an quận Thủ Đức.

Theo điều tra bước đầu, trước đó, Quân "xa lộ" mâu thuẫn với 1 giang hồ cộm cán tên S ở quận Thủ Đức liên quan đến một phi vụ làm ăn. Sau khi hẹn ra quán nhậu hòa giải, Quân "xa lộ" có tát S 1 cái vào mặt. Trong lần đụng độ này, hai người còn thách thức, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Đêm 4-11, Quân "xa lộ" cùng nhóm bạn gồm 5 người rủ nhau đến nhà hàng – karaoke Nice Vip (trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) để hát. Khoảng 23 giờ 11 phút, Quân ra về trước thì bị hàng chục đối tượng cầm mã tấu, dao tự chế, tuýp sắt… truy sát.

Hình ảnh ông Quân bị khoảng 30 giang hồ truy sát dẫn đến tử vong

Quân "xa lộ" chống trả yếu ớt rồi bỏ chạy nhưng bị chém gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát. Riêng Quân được chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Ngoài ra, công an đang làm rõ nghi vấn về một Việt kiều liên quan đến vụ án chấn động này. Theo đó, nguồn tin tiết lộ, Việt kiều (chưa rõ lai lịch) có hợp đồng với nhóm giang hồ sát hại Quân "xa lộ" (!?).

Đám tang ông trùm dự báo phức tạp

Theo Công an quận Thủ Đức đây là vụ thanh toán có tính chất nguy hiểm, gây hoang mang dư luận. Nhiều khả năng đám tang của Quân "xa lộ" sẽ có nhiều băng nhóm đến viếng để phô trương thanh thế và không loại trừ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước nhận định trên, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã chỉ đạo đội hình sự, ma tuý, công an các phường lên kế hoạch rà soát, nắm tình hình các đối tượng hình sự, ma tuý, nhằm phòng ngừa, không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, công an địa phương phải phối hợp với Công an quận 8, Công an tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… trao đổi nghiệp vụ để nắm tình hình các băng nhóm đến viếng tang Quân "xa lộ".

Theo quan sát của phóng viên, đến thời điểm này đã xuất hiện nhiều đối tượng trong giới giang hồ đến viếng tang Quân "xa lộ". Một dân anh chị tiết lộ giới giang hồ sẽ đến viếng tang đàn anh từ giờ đến cuối tuần.