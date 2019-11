Vì sao giang hồ khét tiếng Quân “xa lộ” bị chém chết?

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 08:52 AM (GMT+7)

Hiện một đối tượng trong nhóm gây ra vụ án đã đến công an đầu thú, số còn lại đang được công an truy bắt.

Giang hồ "Quân xa lộ" (khoanh đỏ) bị nhóm đối tượng chém gục.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vẫn đang đang điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến tại quán karaoke Nice VIP trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức khiến một người tử vong là ông Mai Văn Quân (biệt danh Quân "khùng", Quân "xa lộ") .

Theo PC02, hiện một đối tượng trong nhóm gây ra vụ án đã đến công an đầu thú, số còn lại đang được công an truy bắt. Mâu thuẫn gây ra vụ hỗn chiến trên có thể do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, mua bán nhà đất giữa ông Quân và một đối tượng khác.

Như đã đưa tin, tối 4/11, ông Quân cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke Nice VIP thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Sau đó, ông Quân cùng bạn ra về thì bị nhóm khoảng 20 người cầm theo hung khí tấn công. Ông Quân tháo chạy và bị nhóm này rượt theo chém khiến nạn nhân ngã gục, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tìm hiểu của PV, ông Mai Văn Quân (biệt danh Quân "khùng", Quân "xa lộ") là đại ca giang hồ có tiếng tại khu vực vùng giáp ranh quận 9, Thủ Đức, Bình Dương...